Çakarlı maganda tahliye oldu

Çakar lambalı minibüs kullanan Muhammet Enes Uysal (19), 21 Ağustos 2020 günü Hadımköy-İstanbul Yolu’nda tartıştığı Dadaş Aras’ın kamyonetinin yolunu kesti. Aras’ın kendisini cep telefonuyla görüntülemesine sinirlenince de 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Günler sonra polise teslim olan Muhammet Enes Uysal’a 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Muhammet Enes Uysal, ‘haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ulaşım araçlarının alı konulması’ suçlarından takdir indirimi uygulanarak toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Müşteki Dadaş Aras, sanığın ailesi SMA vakfına 30 bin TL bağış yapmayı kabul ettiği için şikâyetinden vazgeçti. Bu nedenle ‘hakaret’ suçundan düşme kararı veren mahkeme heyeti, ‘nitelikli yağma’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçundan ise Uysal’ın beraatına karar verdi. Uysal, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanarak, tutuklu kaldığı süre de dikkate alınıp tahliye edildi.

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