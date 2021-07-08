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Gündem
Ali AKSOYER / DHA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çakarlı damperli

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Çakarlı damperli

FOTOĞRAF, İstanbul Üsküdar’da çekildi... D-100 Karayolu’nun Altunizade mevkiinde, seyir halinde olan damperli bir kamyonun çakar tertibatı kullanarak kendisine yol açtığını tespit eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Trafik ekipleri kamyonu takibin ardından durdurdu. Yapılan incelemede, kamyonun çakar lamba takması için bir izninin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine kamyonun sürücüsü Kadir İ.’ye ‘izinsiz çakar siren tertibatı kullanmak’ suçundan 1339 lira, aynı maddeden araç sahibine de 1339 olmak üzere toplam 2 bin 678 lira para cezası kesildi. Kamyon şoförü ve sahibine çakar tertibatını söktürmesi için bir gün süre verildi. 

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