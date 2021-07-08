Çakarlı damperli

Trafik ekipleri kamyonu takibin ardından durdurdu. Yapılan incelemede, kamyonun çakar lamba takması için bir izninin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine kamyonun sürücüsü Kadir İ.’ye ‘izinsiz çakar siren tertibatı kullanmak’ suçundan 1339 lira, aynı maddeden araç sahibine de 1339 olmak üzere toplam 2 bin 678 lira para cezası kesildi. Kamyon şoförü ve sahibine çakar tertibatını söktürmesi için bir gün süre verildi.

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