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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Çakarları görünce çil yavrusu gibi dağıldılar! O anlar kamerada

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Çakarları görünce çil yavrusu gibi dağıldılar! O anlar kamerada

BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişinin jandarma ekip otusunu gördüğünde kaçtıkları an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnegöl’e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi’ndeki 7 kişi, 17 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Sokakta oturan 7 kişi, jandarma ekip otusunu görünce kaçmaya başladı. 7 kişinin koşarak kaçtıkları an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çakarları görünce çil yavrusu gibi dağıldılar O anlar kamerada

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