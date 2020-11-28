Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni koronavirüse yenik düştü
35 yaş şiiri ile bilinen Türk yazarı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni Yılmaz Tarancı koronavirüse yenik düştü.
Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde Basın Halkla İlişkiler Bölümünde görevli olan 35 yaş şiiri ile bilinen Türk yazarı şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni 36 yaşındaki Yılmaz Tarancı koronavirüse yenik düştü.
Yaklaşık bir aydır çalıştığı hastanede tedavi gören Tarancı fenalaşarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Bugün öğle saatlerinde koronavirüse yenik düşen Tarancı basın camiasını yasa boğdu. İkindi namazı sonrası babası ile aynı kabire defnedilen Tarancı, geride gözü yaşlı sevdiklerini bıraktı.
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