Cahit Sıtkı Tarancı Kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Cahit Sıtkı Tarancı, Diyarbakırlı olup İstanbul'da yaşamıştır. Lisedeyken okul dergisi için yazmış olduğu şiir sayesinde ünlenmiştir. Servet-i Fünun şairi olan Cahit Sıtkı, ''sanat, sanat içindir'' fikrini benimseyen şairlerden birisidir.

Cahit Sıtkı Tarancı Kimdir?

4 Ekim 1910 senesinde Diyarbakır şehrinde doğan Cahit Sıtkı, Türk edebiyatı için oldukça önemli şairler arasında yer almaktadır. Diyarbakır'ın varlıklı ve köklü ailelerin birinin çocuğu olan şairin babası, Pirinçcizadelerden Bekir Sıtkı Bey şeklinde tanımlanabilir. Şairin annesi, Arife Hanım'dır.

O dönemlerde çıkmış olan Soyadı Kanunu sayesinde aile ''Tarancı'' soyadını kullanmıştır. Cahit Sıtkı, yaşamı boyunca sanatla geçirdiği 46 senenin sonunda, zatülcenp hastalığını geçirerek, 13 Ekim 1956 senesinde Avusturya'da Viyana şehrinde hayatını kaybetmiştir. Daha sonra Ankara'ya getirilerek defnedilmiştir.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kısaca Hayatı

Cahit Sıtkı Tarancı, Diyarbakır'ın en zengin ailenin bir ferdi olarak dünyaya gelmiştir. Suriçi Cami Kebir Mahallesinde doğan Tarancı, çocukluk ve gençlik dönemlerini burada geçirmiştir. İlköğretim yıllarını Diyarbakır'da tamamlayan Tarancı, liseye başlayacağı dönemde ailesi tarafından İstanbul'a yollanmıştır. İlk önce Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesine kaydolan Tarancı, ardından Galatasaray Lisesine geçip, lise hayatını orada tamamlamıştır. O senelerde ana dil derecesinde Fransızca dilini öğrenmiştir.

Lise yıllarında şiire ve edebiyata ilgi gösteren Cahit Sıtkı Tarancı, Galatasaray Lisesin önemli bir dergisi için şiir yazmıştır. Bu şiirleri sayesinde tanınan ve şiirleri sayesinde isminden sıklıkla söz ettiren Tarancı, ilerleyen dönemlerde en popüler edebiyat dergisi olan Servet-i Fünun için yazmaya başlamıştır. Burada şiirlerini yayınlayan Cahit Sıtkı, Ziya Osman Saba ile tanışarak dost olmuştur. Cahit Sıtkı'nın yaşamında dostu için yazmış olduğu mektuplar, ölümü sonrasında bir araya getirilerek eser halinde okurlara sunulmuştur.

Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayınlanmaya devam eden Tarancı 1931- 35 senelerimde İstanbul Mülkiye Mektebinde ve Yüksek Ticaret Okulu ile eğitimine devam etmiştir. O senelerde ise ''Ömrümde Sükut'' isimli şiir kitabını yayınlamıştır. Mezun olan Tarancı, Sümerbankta memur olarak çalışmaya başlamıştır. O zamanlar Tarancı'nın Peyami Safa'yla tanışması, hayatının en önemli konusuydu. Peyami Safa ile Tarancı'nın şiirleri Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanarak, çok ilgi toplamıştır.

Cahhit Sıtkı Tarancı Eserleri (Kitapları)

Cahit Sıtkı Tarancı'nın eserleri; 1933 yılında ''Ömrümde Sükut'', 1946 senesinde ''Otuz Beş Yaş'', 1953 senesinde ''Düşten Güzel'' ve 1957 senesinde çıkarılan ''Sonrası'' kitapları şeklinde sıralanabilir. Lise senelerinde tanışıp oldukça uzun zaman dost kalan Ziya Osman Saba'ya Tarancı'nın yazığı mektuplar, Tarancı'nın ölümü sonrasında ''Ziya'ya Mektuplar'' isimli eseri ile okurlara sunulmuştur. Bunun dışında Tarancı'nın ölümünden sonra ''Gün Eksilmesin Penceremden'' isimli hikaye kitabı da basılmıştır.

Cahit Sıtkı Tarancı Sözleri

Cahit Sıtkı Tarancı’nın bazı sözleri;

- Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

- Yaş otuz beş yolun yarısı.

- Bir kere misafire çıkmış adın; istesen de istemesen de gideceksin.

- Kuruyan sular gibi zamanı da kaybettik.

- Aşık dediğin Mecnun misali kör.

Cahit Sıtkı Tarancı Şiirleri

Cahit Sıtkı Tarancı'nın en bilinen şiirleri; Otuz Beş Yaş, Gün Eksilmesin Penceremden, Fani Dünya, Yalnızlık Macerası, Ben Aşk Adamıyım, Her Günkü Şarkım, Biz Nerdeyiz Sevgilim, Memleket İsterim, Madem ki Vakit Akşam şeklinde sıralanabilir.