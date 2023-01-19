‘Cahide’ de mahkemelik

Haberin Devamı

Müslüm Gürses, Neşat Ertaş, Naim Süleynaoğlu ve daha birçok isim... Son zamanlarda hayatları kitap veya film olan çok sayıda ünlü ismin yakınları, yapımcı ve yazarlarla mahkemelik. Bu furyaya Eyüphan Erkul’un kaleme aldığı, ‘Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz’ adlı roman da eklendi. Ama bu kez dava açan Sonku’nun yakını değil, ikinci evliliğini yaptığı tütün tüccarı İhsan Doruk’un daha sonra evlendiği Türk Sanat Müziği Sanatçısı Şükran Özer Doruk oldu. Şükran Hanım, yazar Erkul’a ve yayınevine 1 liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi:

‘DOST HAYATI YAŞADI’ DENMİŞ

“Eyüphan Erkul, kitabında, İhsan Doruk’un şarkıcı Şükran Özer’le Tarabya’daki evinde dost yaşadıklarını söylemiş. Oysa ki Şükran Özer Doruk ile İhsan Doruk, 1957 yılında evlenmiş ve iki çocuğu dünyaya gelmiştir. İhsan Doruk’un bir suçlu olduğu, yöneticilere rüşvet verdiği, Sonku Film Şirketi’ni yaktırdığı ifade edilmiştir. İhsan Doruk sanki meşru olmayan, hukuksuz işlere kalkışan bir insanmış gibi lanse edilmiştir.

Haberin Devamı

ASIL CAHİDE ÇAPKINDI

Ancak Sonku’nun çapkınlığından ve eşini aldattığına dair bir emareden hiç bahsedilmemiştir. Aksine İhsan Doruk’un eşini, evin hizmetçisi ile aldattığı anlatılmış, bu olayın ise evliliklerinin bitmesine neden olduğu ifade edilmiştir. Bir kişi hakkında yanlış söylentiler çıkararak gülünç duruma sokmak kişinin şeref ve haysiyetine büyük saldırıdır. Bu nedenle Şükran Özer Doruk ile eşi İhsan Doruk’un isminin kitaptan çıkarılarak kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesini istiyoruz. Ayrıca söz konusu kitabın dizi ve filme dönüştürülmesinin engellenmesi ile 1 liralık manevi tazminatın yazar Eyüphan Erkul’dan tahsilini talep ediyoruz.”

YAZAR ERKUL: ARŞİVLERE VE HABERLERE DAYANIYOR

Davaya bir dilekçeyle cevap veren yazar Eyüphan Erkul ise kitapta yer alan ifadelerin uzun yıllar süren arşiv çalışması olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Cevap dilekçesinde, “1981 ve 1989 yılında yapılan anonimleşmiş haberler çerçevesinde eserde karaktere yer verilmiştir. Bu nedenle iddialar haksız ve hukuka aykırı olduğundan davanın reddini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.