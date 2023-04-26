‘Çağrımız kardeşliğe’

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Nevşehir ve Niğde’de miting düzenledi. Nevşehir’de Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka seslenen Bahçeli, “CHP’den İYİ Parti’ye, DEVA’dan Gelecek Partisi’ne, HDP’sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. 'Başbakan olacağım' propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar, geldiğimiz bu aşamada kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir" diye konuştu.

BUNLARA GÜVEN OLMAZ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun tek bir projesi, tek bir hazırlığı, geleceği kuşatan parlak tek bir vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için oturduğu masadan 'kumar masası' diyerek önce kalkan, sonra tıpış tıpış geri oturan İYİ Parti Başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır. Bunlara güven duyulamaz. Allah muhafaza, bunlar yetki alsa, Türkiye’yi 3 günde batırırlar.

Haberin Devamı

ENFLASYON İNECEK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin, ENFLASYON çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence Cumhur İttifakı’dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegâne sistemdir. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. 'Biz birlikte Türkiye’yiz' diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir."