Çağrı merkezli ‘tele’ dolandırıcılar: 9 şüpheli tutuklandı

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Yaklaşık iki ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, tele dolandırıcı çetesini ortaya çıkardı. Ankara, İstanbul, Mersin, Hatay, Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ’da belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Çetenin, ulaştıkları kişileri, “Operasyon yapılacak”, “Paralarınızın seri numarası alınacak”, “Hesabınızı FETÖ ele geçirdi”, “Adınıza hesaplar açıldı” ve “Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı” diyerek dolandırdığı belirlendi. Yüzlerce kişiyi, milyonlarca lira dolandıran çetenin, çağrı merkezi kurduğu, sürekli hat değiştirdikleri ve sahte hat kullandıkları, para çantalarını bir araçtan diğerine vererek dikkat dağıtarak, takipten kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.