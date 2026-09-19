Çağrı merkezlerine ‘Forex’ operasyonu: 191 gözaltı… Sahte hikayelerle milyarlık vurgun

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayınlayarak yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadi ile dolandırdığı tespit edildi. MİT’in kapsamlı çalışmaları neticesinde, İsrail vatandaşlarının yönettiği bu örgütlenmenin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışı içinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin 2 yıl içerisinde, yalnızca ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar TL tutarında işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi.

INTERPOL DE DESTEK VERDİ

29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirket çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen şüphelilere ait 328 adreste operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği’nin katkılarıyla düzenlenen operasyonda 191 kişi gözaltına alındı. 48 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşu ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklarına el konuldu.

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DİL BİLEN ELEMAN İLANLARI

MASAK ve Mali Analiz Raporları ile MİT Başkanlığı’nın araştırmaları neticesinde şu tespitler yapıldı: Farklı ülkelerde, İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu şahıslar belirlendi. Ardından ilgili ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlanması yapılarak paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kuruldu. Birçok farklı dili bilen şahıslara yönelik ‘conversion agent’ ve ‘retention agent’ unvanıyla iş ilanları oluşturuldu.

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YALAN MAKİNESİNE SOKULDULAR

Bu iş ilanlarına başvuran şahıslar bir haftalık eğitime alındı. Bu eğitim kapsamında her bir şahsa bir kod adı verildi ve bu şahıslardan kendilerine maske hayat hikâyesi hazırlaması talimatı verildi. Bu hayat hikâyesinin dolandırılmak istenilen mağdurları etkileyebilecek (Oxford vb. üniversite mezunu olmak gibi) unsurların eklenmesine özen gösterildi. Şahıslar işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücü ile ilişkilerinin olup olmadığı netleştirildi. Testte başarısız olan kişiler işe alınmadı, işe alınan şüpheliler çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren işyerlerine telefon sokması yasaklandı ve ofis içerisinde İbranice konuşmak da belirlenen yasaklar arasında yer aldı.

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‘İSRAİL VATANDAŞLARINI DOLANDIRMAYIN’ TALİMATI

İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından, şüphelilerin İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması adına katı bir şekilde talimatlandırıldığı belirlendi. Bu talimat neticesinde şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri kapsamında İsrail ve ABD vatandaşları haricinde kalan Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore ülkeleri vatandaşları yoğunlukta olmak üzere tüm dünya geneline yönelik yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdiklerinin tespit edildi.

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BAKAN GÜRLEK YÖNTEMLERİ ANLATTI:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetenin dolandırma yöntemlerini şöyle anlattı: “Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği tespit edildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise ‘hesap blokesi’, ‘vergi’ ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurtdışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. Avrupa, Uzakdoğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı belirlendi.”