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Çağrı merkezi kurup yurt dışındaki yaşlılara dolandıranlara operasyon

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Operasyon
Çağrı merkezi kurup yurt dışındaki yaşlılara dolandıranlara operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:58

İstanbul’da kurdukları çağrı merkezinde iyi düzeyde Almanca konuşarak Avusturya, Almanya ve İsviçre’de dolandırıcılık yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2012-2023 yılları arasında Almanya, Avusturya ve İsviçre’de çok sayıda yaşlının Türkiye’deki kişiler tarafından dolandırıldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kentteki farklı ilçelerde çağrı merkezleri kurarak Avusturya, Almanya ve İsviçre’de yaşayan yaşlı, algılama yeteneği zayıflamış olan kişileri “X-LİTE" isimli uygulama üzerinden telefonla aradıkları belirlendi.

Çağrı merkezi kurup yurt dışındaki yaşlılara dolandıranlara operasyon

Bu kişilere kendilerini cumhuriyet savcısı, polis, avukat, noter, İsviçre bankası görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, güven sağladıktan sonra insanlara büyük ikramiye kazancı vaadinde bulunuyordu. İkramiye için harç parası adı altında mağdurlardan farklı meblağlarda para isteyen şüphelilerin toplamda 850 bin Euro haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelileri ve kaldıkları adresleri belirleyen ekipler dün sabah İstanbul merkezli Yozgat, Çorum, Sakarya ve İzmir’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

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#İstanbul#Dolandırıcılık#Operasyon

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