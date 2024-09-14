Çağrı merkezi kurup dolandırdılar! 2 kişi tutuklandı

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Bursa'da oto tamircilerinin çoğunluğunu oluşturduğu çok sayıda kişinin; bir alışveriş sitesine ilana konulan otomobil yedek parçalarını satın almak isterken dolandırıldıkları ihbarı üzerine Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Zanlıların internet sitesine normalinden çok daha ucuza ürün koydukları; vatandaşı tuzağa düşürüp aynı sitenin param güvende uygulamasını taklit ettikleri kendi sayfalarının linki üzerinden para transferini yaptırdıkları belirlendi.

Zanlıların, ağlarına düşürdükleri kişiler ödeme yaparken, "transfer sırasında hata oluştu" şeklinde mesaj gönderip defalarca ödeme aldıkları da ortaya çıktı. Zanlıların, aynı yöntemle çok sayıda şehirde başta oto tamircileri olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdıkları da tespit edildi.

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Çete üyelerinin kandırdıkları kişilerle iletişime geçtiği telefon numarasından yola çıkan Bursa Polisi, çetenin İstanbul Üsküdar'da bir evde konuşlandığını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabaha karşı düzenlenen operasyonda koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardındaki M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A.(22) isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere önce Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ardından da adliyeye sevk edildi. M.K. ve A.C isimli şahıslar tutuklanırken, diğer üç şüpheli hakkında da adli kontrol kararı alındı.

Çetenin internet üzerinden araç yedek parçası ilanları ile yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. 'Call Center' çetesinin evinde yapılan aramada, çok sayıda laptop, telefon ve GSM hatlarına el konuldu.