Çağrı kelimesinin kökeni Türkçedir. Çok eski zamanlardan bu yana günümüzde hala kullanılan çağrı sözcü, kendine uygun değişik eş anlamlıları üzerinden de ele alabilmektedir. Günümüzde geniş anlamı ile cümle içerisinde değişik tabirler alabilmektedir.

Çağrı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Çağrı kelimesinin eş anlamlısı ‘davet’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelime çağrı sözcüğünü tam anlamıyla karşılamakta ve cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Aynı zamanda çağrı kelimesi arama (telefon için) şeklinde değerlendirilebiliyor. Ayrıca ‘çağırış’ kelimesi üzerinden de yakın bir anlam taşıdığını söylemek mümkün.

TDK’ya Göre Çağrı Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında çağrı eş anlamlısı, ‘davet’ olarak geçmektedir. Farklı cümlelerde yapıya uygun olarak çağrı kelimesi yerine davet sözcük kullanılabilir.