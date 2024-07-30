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Çağrı karadan yardım havadan

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#İstanbul#Balıkesir#Edremit
Çağrı karadan yardım havadan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

Kaz Dağları’na doğa yürüyüşü yapmaya çıkan 10 kişilik grup, dönüş yolunda kayboldu. Şahindere Kanyonu’nda mahsur kalan grup, akşam saatlerinde 112’den yardım istedi. Arama kurtarma ekipleri, arazi şartlarından dolayı karadan gruba ulaşamayınca helikopterle havadan 10 kişiyi kurtardı.

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İstanbul’dan Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında yer alan Şahindere Kanyonu’na gelen 10 kişi, önceki sabah, doğa gezisine çıktı. 10 kişi, dönüş yolunda kaybolduklarını fark ederek, 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 8 Asayiş Timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 İstihbarat Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Asayiş Komando Timi sevk edildi. Ayrıca AFAD personeli, AKUT ekipleri, UMKE ve 2 ambulans da hazır bekletildi. Grupla telefon irtibatı sağlanarak durumları hakkında bilgi alındı. Aydın Jandarma İHA Komutanlığı’ndan bir İHA bölgeye gönderildi. Keşif faaliyetlerinin ardından grubun yeri tespit edilirken, karanlık ve arazinin sarp yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çalışmalara dün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Grup, helikopterle kurtarıldı. Grubun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 10 kişilik ekibe Kaz Dağları’nda ormana girişlerin yasak olması nedeniyle 2052 lira idari para cezası kesildi ve adli soruşturma başlatıldı.

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‘KANYONDA HAVA EKSİYE DÜŞTÜ’

Grup adına açıklama yapan Mert Topçuoğlu, kendilerinin doğa sporlarıyla ilgilendiklerini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şahindere Kanyonu’nu geçmek istedik. 10 kişilik grubun hareket kabiliyeti de biraz pratik olmadığından derede böyle bir yerde kaldık akşam 19.00 gibi. Üşüme, su, yüzme artık kramplar yorgunluk vesaire derken arkadaşlarımızdan 1-2 kişi biraz üşümeye başladı. Hipotermi riski gördük. Ateş yakarak gece boyunca ısındık. Akşam hava durumu şehir merkezinde hissedilen gibi değil. Eksiye düşüyor Şahindere Kanyonu. Hayvanlar konusunda bir korkumuz yok, hepsini seviyoruz. İstanbul’da geride bıraktığımız ekiplerden telefon açıp bildirim yapmışlar dediğimiz saatte çıkamadığımız için. Jandarma birimi olsun, AFAD birimi olsun ya da yerel kolluk kuvveti olsun yardım etmek için uğraştı.”

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#İstanbul#Balıkesir#Edremit

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