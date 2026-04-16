Çağla’yı ihmal mi ölüme götürdü

Zonguldak’taki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’na giden 8’inci sınıf öğrencisi Çağla Savaş (14), 4 Nisan’da ateş ve baş ağrısı gibi şikâyetlerle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisine götürüldü. İddiaya göre, burada yapılan kan tahlilinin ardından Çağla, serum ve antibiyotik tedavisi verilip taburcu edildi. Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla’yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve Çağla benzer tedavinin ardından taburcu edildi. Baş ağrıları artan ve ense sertliği oluşan Çağla’yı ailesi, 6 Nisan’da uzman hekime muayene ettirdi. Çağla’ya antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi. Ertesi gün durumu daha da kötüye giden Çağla, tekrar aynı hastanenin acil servisine götürüldü ve tedavisine devam edilmesi gerektiği söylendi.

MENENJİT ÖN TANISI

8 Nisan’da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş gibi şikâyetlerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Çağla Savaş, burada menenjit ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. 10 Nisan’da başındaki baskıyı azaltmak için beyin ameliyatına alınan Çağla, entübe edildi. 1 haftadır çocuk yoğun bakım servisinde tedavisi süren Çağla, dün sabah hayatını kaybetti.

Çağla Savaş için dün ikindi vakti Karaelmas Akçabağlık Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Çağla’nın öğretmen ve arkadaşları ile ailesi katıldı. Çağla’nın babası Emrah, ağabeyi Çağrı ve aynı okulda 6’ncı sınıfa giden kardeşi Çağlar Savaş taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Çağla Savaş’ın cenazesi, Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi.