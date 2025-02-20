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Çağlayan Adliyesi’ne yönelik keşif yapan 2 örgüt üyesi tutuklandı

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#DHKP/C#Çağlayan Adliyesi#Eylem Hazırlığı
Çağlayan Adliyesi’ne yönelik keşif yapan 2 örgüt üyesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 02:33

İstanbul’da, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eylem hazırlığında olduğu ve Çağlayan Adliyesi'nde keşif yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün açık alan yapılanması olan TAYAD’lı (Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği) içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Yıldız Turan ve Selda Özçellik’in, sözde 30 Mart - 17 Nisan Devrim Şehitleri Haftası kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bu doğrultuda Çağlayan Adliyesi’ne yönelik keşif yaptıkları bilgisi edinilmesi üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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#DHKP/C#Çağlayan Adliyesi#Eylem Hazırlığı

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