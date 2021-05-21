Çağlayan Adliyesi'nde klavye sınavı yoğunluğu

Adaylardan icra katipliği için gelenler sabah saatlerinde sınava alınırken zabıt katipliği sınavı için gelenler ise öğlenden sonra alınacak.

Sınavda f ve q klavye kullanacak olan adaylardan sınav süresi olan 3 dakikada minimum 90 kelime yazmaları isteniyor. 4 bin 800 adayın katıldığı sınavda 200 kişi alınacağı bilgisine ulaşıldı.

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