Çağlayan Adliyesi’nde İtalyanlarla ‘mafya’ zirvesi

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İTALYA’da tutuklu suç örgütü elebaşı Barış Boyun çetesi özellikle motosikletlerin kullanıldığı birçok silahlı saldırıyla gündeme gelmişti. Yakalanmamak için yurtdışına kaçan Boyun, adamlarını yönetmeye ve saldırılara yönlendirmeye devam ediyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İtalyan makamlarının görüşmeleri geçen yıl Barış Boyun’un İtalya’da yakalanmasıyla başladı.

İLK GÖRÜŞME ROMA’DA YAPILDI

İstanbul’da Boyun soruşturmasını yürüten örgütlü suçlar savcısı, KOM ve İnterpol polislerinden oluşan bir ekiple eylül ayında Roma’ya gitti. Roma Başsavcısı, Milano Başsavcısı, Catanzaro Başsavcısı ve İtalyan polislerinden oluşan bir heyetle görüşüldü. Barış Boyun çetesi hakkında bilgiler verildi. İtalyan heyet de Barış Boyun’un nasıl yakalandığını ve diğer detayları anlattı.

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Barış Boyun

MİLANO BAŞSAVCI VEKİLİ DE GELDİ

İlk iade talebi kabul edilmemişti. Türkiye’nin ısrarlı talebi devam ederken İtalyan adli makamları Barış Boyun konusunda görüşmek üzere Türkiye’ye gelmek istediklerini ilettiler. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü süreçle İtalyan heyeti İstanbul’a geldi. Heyete Milano Başsavcı Vekili Bruna Albertini başkanlık ediyordu. İtalya’da Boyun soruşturmasını yürüten Catanzaro Savcısı Paolo Sirleo ve İtalyan organize suçla mücadele polisleri de heyette yer aldı. Görüşmeler ocak ayının son günlerinde İstanbul Adliyesi’nde yapıldı. Türk tarafında da (Örgütlü Suçlardan Sorumlu) İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez, soruşturmayı yürüten örgütlü suçlar savcısı, İstanbul emniyeti ve KOM Daire Başkanlığı’ndan polisler vardı.

Paolo Sirleo - Bruna Albertini (İtalyan heyet ayrılmadan önce adliyedeki “Themis” heykelleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.)

İTALYAN HEYETTEN ‘BOYUN’ SORUSU: ‘NEDEN BU KADAR İSTİYORSUNUZ’

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- İtalyan heyet, Barış Boyun örgütünü bütün detaylarıyla bilmek istiyordu. “Türkiye neden bu kadar ısrarla istiyor, nasıl bir örgüt, suç dünyasındaki yeri ne?” gibi konuları anlamaya geldiklerini söylediler. Heyete ayrıntılı bir sunum yapıldı. Örgütün yapısı, suç eylemleri, gelir kaynakları, eleman temin yöntemleri anlatıldı. Cinayet, yağma, uyuşturucu ve silah ticareti gibi birçok suçtan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam eden dava ve soruşturmalarının olduğu da vurgulandı. Merak ettikleri bütün sorulara cevaplar verildi. Hem İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi hem de KOM Daire Başkanlığı’nın tecrübeli isimleri de İtalyan polisine çeteyi anlattı. İtalyanlar da Barış Boyun’a dair kendi tespit ve değerlendirmelerini Türk heyetiyle paylaştı. Boyun’un İtalya’dan Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki adamlarıyla arasındaki para trafiğine dair bilgiler verdiler. Ellerindeki bilgi, belge ve diğer bulguları da paylaştılar.

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HEYET DÖNDÜ YAZI GELDİ: İADESİNE OLUMLU BAKIYORUZ

- İtalya, Türkiye’nin Boyun’un iadesine yönelik ilk talebini reddetmişti. Heyet döndükten bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İtalya’dan Adalet Bakanlığı’na bir mesaj geldi. Yazıda Boyun’un iade talebinin yeniden değerlendirmeye alındığı ve İtalyan adli makamlarının “olumlu” baktığı belirtildi. Konu 3 gün önce Ankara’ya gelen İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüşmesinde de gündeme geldi. İtalya’nın nihai kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

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YENİ NESİL MAFYA

- Halen İtalya’da tutuklu olan Boyun, İstanbul ve diğer birçok şehirdeki silahlı saldırı, cinayet ve yağma eylemlerinden sorumlu tutuluyor. Diğer suç örgütleriyle çatışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Boyun çetesine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Boyun ‘yeni nesil mafya’ olarak nitelendirilerek sosyal medya ve benzer mecralardan devşirilen genç yaştaki elemanlarını da ‘kamikaze dron’ gibi kullandığı anlatılıyor.