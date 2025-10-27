Çağlayan Adliyesi önünde bir kişi kendini bacağından vurdu! 5 ayrı suç kaydı çıktı

Haberin Devamı

Olay, saat 10.10 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde silah bulunan kişi iddiaya göre, 'Bana 300 yıl ceza verdiniz' diyerek elindeki silahı önce başına doğrulttu. Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden adam yaralanarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



4 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kişinin Mehmet Emin G. (38) olduğu ortaya çıktı. Mehmet Emin G. hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poliste 'Nitelikli dolandırıcılık', ‘'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.