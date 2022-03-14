Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağlar Ökten hakkında bilgiler

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Çağlar Ökten'in hayatı magazinde yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. Küçük yaşlardan beri müzik kariyerine devan eden müzisyen Çağlar Ökten, magazin gündeminde hakkındaki haberlerle dikkat çekti. Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten, kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çağlar Ökten, Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı. Peki, Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.