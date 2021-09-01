Çağla Tuğaltay kimdir, nasıl öldü? Çağla Tuğaltay cinayetinin detayları

Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 günü okul çıkışı evine gitti. Anne Gülnur Tuğaltay doktor randevusunda geciktiği için kızını telefonla aradı ancak Çağla telefonu açmadı. Bunun üzerine Anne Gülnur Tuğaltay alt komşusunu arayarak, "Çağla eve geldi mi telefonlarımı açmıyor bir bakar mısın" dedi. Alt komşu anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Çağla’nın okul çantası henüz kapının önünde duruyordu. Çağla’nın odasına baktı, daha sonra il dışında üniversitede okuyan ağabeyinin odasına baktığında Çağla’yı ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme çalışmaları yapıldı, olay yerindeki tüm deliller toplanarak Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.



KATİLİN DOKU ÖRNEKLERİNE ULAŞILDI



2013 yılında yapılan çalışmalarda Çağla Tuğaltay’ın sol er tırnaklarında bir erkeğe ait doku örnekleri bulundu. Şüphelilerden alınan kan örneklerinde bu doku hiç kimse ile örtüşmedi.

O GÜN DOKTOR RANDEVUM VARDI



Anne Tuğaltay, “Biz normal 2 çocuklu 4 kişilik bir aileydik. Olay günü benim doktorda randevum vardı. Çağla'yı okula yolladım, büyük oğlum İstanbul dışında okuyordu. Okula yolladım, okula yollarken de o gün doktor randevum olduğunu, geç gelirsem de merak etmemesini söyledim. Ben zaten okul aile birliğindeydim. Haftanın üç günü falan beraberdik zaten. Beraber gidip beraber geliyorduk. Doktora gittiğimde randevular uzadı diye haber veremedim Çağla'ya. Evimizin anahtarı olan bir komşu hanım vardı, ondan rica ettim bir çıkıp bakar mısın diye. Çıktığında işte bu manzarayla karşılaştı. Sonra ben aradığımda apartmandan çığlıklar geliyordu. Devamını dinlemedim zaten, koşarak eve geldik. Çok kalabalık vardı; polis arabaları, insanlar, gazeteciler… Koşarak apartmana girdik, ben yukarıya ulaşamadım ama babası çıktı gördü, ilk önce yaşıyor mu diye bakmış. Sonra bütün evi dolaşmış, balkonu aramış fakat bulamamış" dedi.

ZAMAN AŞIMI UZATILDI



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman aşımına uğramak üzere olan Hande Çingitaş ve Çağla Tuğaltay dosyalarını yeniden çalışmaya başladı. Hande Çingitaş’ın üvey annesi ve babası cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Şimdi de Çağla’nın katilinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

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