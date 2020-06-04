Çağla Tuğaltay kimdir? Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum

İstanbul’da lise öğrencisi olan Çağla Tuğaltay (15), Nedim ile Gülnur Tuğaltay’ın iki çocuğundan biriydi. 5 Haziran 2000’de Çağla, evlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedi bulunduğunda iç çamaşırı çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, tecavüze uğramamıştı. Kapıda zorlanma izi yoktu. Katil kanlı ellerini mutfaktaki lavaboda yıkamıştı. Çağlanın tırnakları arasından çıkan DNA örneği incelendi. Ancak 20 yıl geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamadı



20 yıldır devam eden soruşturmada, suçun faili olduğu düşünülen kişilerin ifadelerinin alınması ve DNA incelemeleri devam ettiği için zaman aşımı süresinin duracağı belirtildi.



MÜGE ANLI'YA BAŞVURMUŞTU



Talihsiz genç kızın annesi Gülnur Saygı, Müge Anlı programına katılarak yardım talebinde bulunmuştu. Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için harekete geçen Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirmişti.