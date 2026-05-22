Çağla Tuğaltay dosyasında yeni gelişme! 26 yıllık sır cinayette ikinci fethi kabir işlemi yapılıyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 14:45

Şişli’de lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın (15) 26 yıl önce öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci fethi kabir işlemi, Feriköy Mezarlığı’nda yapıldı. Tuğaltay ailesinin talebi üzerine Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açıldı. İlk fethi kabir Tuğaltay ailesinin o dönem komşusu olan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılarak yapılmıştı.

Şişli Fulya’da 5 Haziran 2000'de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tuğaltay ailesinin talebi üzerine ölen 4 kişi hakkında fethi kabir kararı alınmıştı.

2 KİŞİNİN DAHA MEZARI AÇILACAK

Soruşturma kapsamında ilk olarak, o dönem Tuğaltay ailesinin komşusu olduğu belirtilen Lütfi Şerbetçi’nin mezarı açıldı. Devam eden çalışmalarda ikinci feth-i kabir Feriköy Mezarlığı’nda yapıldı. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açılarak DNA örneği alındı. Soruşturma kapsamında bugün Feriköy Mezarlığı'nda bulunan İsmail Hakkı Çenberli ile Fehmi Seç'in mezarlarının da açılması bekleniyor. Alınan DNA örneklerinin dosyada bulunan biyolojik bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi. Fethi kabir sırasında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal ekipleri, Adli Tıp doktoru ve savcı mezarlıkta bulunurken, aileden kimse mezarlığa gelmedi.

İLK OLARAK AİLENİN KOMŞUSUNUN MEZARI AÇILDI

Mezarı açılan ilk kişi Tuğaltay ailesinin evinin ilerisindeki gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi oldu. Şerbetçi'nin 2023'de hayatını kayhbettiği, mezar taşında isim ve soyisminin yazmadığı, kimsesiz olarak defnedildiği öğrenildi. Şerbetçi'nin mezar numarasının 376 olduğu görüldü.

