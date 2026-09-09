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Çağla Tuğaltay cinayetinde önemli gelişme! Şortunda DNA bulundu

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#Çağla Tuğaltay#Cinayet#DNA
Çağla Tuğaltay cinayetinde önemli gelişme Şortunda DNA bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 21:09

Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın (15), olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın, 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Şişli Fulya’da 5 Haziran 2000'de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri, yeni teknoloji imkanları kullanılarak tekrar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Çağla Tuğaltay'ın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulgu tespit edildi. DNA örneklerinden birinin şortun belindeki lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi. Yapılan karşılaştırmada, şortun iki farklı bölgesinden elde edilen erkek DNA profillerinin, 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen DNA'nın sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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2013’TE TIRNAKLARINDA ERKEK DNA’SI BULUNMUŞTU

Çağla Tuğaltay’ın tırnak örnekleri üzerinde 2013 yılında yapılan incelemede, bir erkeğe ait tespit edilen DNA profilinin kime ait olduğu belirlenememişti. Soruşturmanın yeniden genişletilmesiyle birlikte olay yeri ve geçmişte elde edilen deliller de yeniden incelendi. Olayın yaşandığı Şişli Fulya’daki adreste keşif yapılırken, geçmişte alınan şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.

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#Çağla Tuğaltay#Cinayet#DNA

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