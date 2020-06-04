Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Zaman aşımı durduruldu

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de okulundan geldiği Şişli'deki evinde yalnız olduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürülmüştü. Yapılan tüm araştırmalara rağmen liseli Çağla'nın katil zanlısı ya da zanlıları bulunamadı.

20 yıldır faili meçhul kalan cinayet dosyası, 5 Haziran 2020'de zaman aşımına uğrayacakken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı, geçtiğimiz günlerde cinayetin işlendiği apartmanda olay tarihinde kapıcılık yapan bir kişinin ifadesini aldığı ve bu kişinin kan örneğiyle cinayetten sonra apartmanda bulunan kan ve Çağla'nın tırnağından elde edilen doku örneğinin karşılaştırılmasını istediği öğrenildi.

Savcılık, şüpheli görülen kişilerin ifadelerinin alınmasına ve kan ile parmak izi incelemelerine devam edildiği için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 67. maddesi kapsamında zaman aşımının durdurulmasına karar verdi. Bu nedenle Çağla'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya devam edilecek.