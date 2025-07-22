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Çağla doğduğu gün yuva buldu

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#Hakan Gökçeoğlu#Serpil Gökçeoğlu#Çağla Gökçeoğlu
Çağla doğduğu gün yuva buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 07:00

ANTALYA’da yaşayan Serpil (41) ve Hakan Gökçeoğlu (41) çiftinin koruyucu aile olma kararı, Serpil Gökçeoğlu’nun çocukluk hayali ve birlikte izledikleri filmdeki sahnenin etkisiyle başladı.

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Yıllar önce ‘Bir gün yurttan bir çocuğa yuva olacağım’ diyen Gökçeoğlu, eşini ve oğlunu ikna ettikten sonra başvuru sürecini başlattı. 8 yaşındaki oğulları Yiğit Ali’nin de desteğiyle 6 Ocak’ta evrakı teslim eden çift, aynı gün dünyaya gelen Çağla bebeğe kısa süre sonra yuva oldu. Süreci önceden araştıran aile, başvurudan 1.5 ay sonra 21 Şubat’ta Çağla’ya kavuştu.

Anne Serpil Gökçeoğlu, “21 Şubat’ta kızımıza kavuştuk. Çağla’yı kucağıma verdikleri anda, ‘Evet, bu benim kızım’ dedim. Gerçekten oğlumla arasında hiçbir fark yok. İkisini de aynı şekilde seviyorum” dedi.

 

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#Hakan Gökçeoğlu#Serpil Gökçeoğlu#Çağla Gökçeoğlu

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