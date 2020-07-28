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Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:56,Son Güncelleme:

Çağdaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Çağdaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Çağdaş kelimesinin birçok farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Ortak anlam üzerinden kullanabilir ve farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Peki, Çağdaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu özel kelimenin farklı eş anlamlı sözcükleri.

Öncelikle TDK açısından Çağdaş kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek gerekir. Çağdaş; İçinde bulunan çağda yer alan, çağa ayak uyduran’ şeklinde ifade edilmektedir. Kelime olarak aynı zamanda bir isim şeklinde de Türkçede kullanılır.

 Çağdaş Eş Anlamlısı

 Çağdaş kesim olarak Türkiye'de en sevilen ve en güzel adlardan biridir. Aynı zamanda anlamı ile beraber eş anlamlı sözcükleri üzerinden de çok fazla kullanılır.

 - Uygar

 - Modern

 - Muasır

 Bu üç eş anlamlı kelimesi ile beraber Çağdaş sözcüğünün kullanabilir ve ortak biçimde cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Ben çağdaş bir yaşam sürmek istiyorum.’’

 ‘’Ben modern bir yaşam sürmek istiyorum.’’

 ‘’Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız gerekiyor.’’

 ‘’Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız gerekiyor.’’

 ‘’Uygar bir toplum bunu yapmaz.’’

 ‘’Çağdaş bir toplum bunu yapmaz.’’

 Üç ayrı cümlede de görüldüğü gibi Çağdaş kelimesinin eş anlamlı sözcükleri cümle içerisinde bu şekilde kullanılabilir.

 

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