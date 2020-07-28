Çağdaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öncelikle TDK açısından Çağdaş kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek gerekir. Çağdaş; İçinde bulunan çağda yer alan, çağa ayak uyduran’ şeklinde ifade edilmektedir. Kelime olarak aynı zamanda bir isim şeklinde de Türkçede kullanılır.

Çağdaş Eş Anlamlısı

Çağdaş kesim olarak Türkiye'de en sevilen ve en güzel adlardan biridir. Aynı zamanda anlamı ile beraber eş anlamlı sözcükleri üzerinden de çok fazla kullanılır.

- Uygar

- Modern

- Muasır

Bu üç eş anlamlı kelimesi ile beraber Çağdaş sözcüğünün kullanabilir ve ortak biçimde cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

‘’Ben çağdaş bir yaşam sürmek istiyorum.’’

‘’Ben modern bir yaşam sürmek istiyorum.’’

‘’Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız gerekiyor.’’

‘’Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız gerekiyor.’’

‘’Uygar bir toplum bunu yapmaz.’’

‘’Çağdaş bir toplum bunu yapmaz.’’

Üç ayrı cümlede de görüldüğü gibi Çağdaş kelimesinin eş anlamlı sözcükleri cümle içerisinde bu şekilde kullanılabilir.