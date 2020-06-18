Arapça kökenli bir kelime olan çağdaş sözcüğünü anlamı, ' aynı çağda yaşayan'dır.

Çağdaş Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre çağdaş kelimesi, 'aynı çağda yaşayan, bulunan çağın özeliklerine, anlayış ve şartlarına uygun olan, muasır ve modern' anlamına gelmektedir.

Çağdaş kelimesini zıt anlamlıları şu şekildedir; bağnaz, ilkel, çağ dışı.

Çağdaş kelimesini eş anlamlıları şu şekildedir; modern, uygar, çağcıl, asri, muasır

Çağdaş kelimesine örnek olarak verilebilecek cümleler şu şekilde olabilir;

' Atatürk, her zaman çağdaş medeniyetler seviyesine gelmemizi arzulardı.'

' Atatürk her zaman, muasır medeniyetler seviyesine gelmemizi arzulardı.'

' Atatürk her zaman uygar medeniyetler seviyesine gelmemizi arzulardı.'

Tüm bu cümlelerde gördüğümüz üzere, çağdaş kelimesi ve eş anlamlıları kullanılmış olup, cümleler arasında hiç bir şekilde anlam farkı oluşmamaktadır.