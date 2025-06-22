Çağatay ile kimyamız tuttu

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Özdemir, dizideki partneri Çağatay Ulusoy’a övgüler yağdırdı: “Onunla çalışmak çok güzel. Konsantrasyonu çok yüksek, bizim de kimyamız tuttu. İyi anlaşıyor olmak avantaj. Tabii ki Çağatay çok özel ama o kadar değerli bir kadro var ki. Herkes birbirinin partneriymiş gibi hissediyor. Aksiyon sahnelerinde bir sürü şey öğreniyorum. Ayrıca bu kadar aksiyon dolu bir dizide yer almamıştım. Bu mafya dünyasının içinde şarkı söylemeye çalışan, kardeşiyle hayata tutunmaya çalışan bir genç kızım.”

SİNEMA FİLMİ ÇEKMEK GİBİ

Demet Özdemir ayrıca dizinin her bölümünün bir sinema filmi çekmek gibi olduğunu belirtti. Oyuncu, şarkı söylediği sahnelerin sosyal medyada viral olmasından memnun olduğunu ifade etti: “Çok güzel söyledim, iyi ki de söylemişim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Bana destek verenleri kazandığım için de çok mutluyum. Artık tatil vakti.”