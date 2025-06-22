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Çağatay ile kimyamız tuttu

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#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir#Eşref Rüyası
Çağatay ile kimyamız tuttu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:00

KANAL D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın başrolü Demet Özdemir önceki akşam rol arkadaşı Kerem Alp Kabul ve Tuğçe Bozkurt’un Sarıyer’deki düğününe katıldı.

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Özdemir, dizideki partneri Çağatay Ulusoy’a övgüler yağdırdı: “Onunla çalışmak çok güzel. Konsantrasyonu çok yüksek, bizim de kimyamız tuttu. İyi anlaşıyor olmak avantaj. Tabii ki Çağatay çok özel ama o kadar değerli bir kadro var ki. Herkes birbirinin partneriymiş gibi hissediyor. Aksiyon sahnelerinde bir sürü şey öğreniyorum. Ayrıca bu kadar aksiyon dolu bir dizide yer almamıştım. Bu mafya dünyasının içinde şarkı söylemeye çalışan, kardeşiyle hayata tutunmaya çalışan bir genç kızım.”

SİNEMA FİLMİ ÇEKMEK GİBİ

Demet Özdemir ayrıca dizinin her bölümünün bir sinema filmi çekmek gibi olduğunu belirtti. Oyuncu, şarkı söylediği sahnelerin sosyal medyada viral olmasından memnun olduğunu ifade etti: “Çok güzel söyledim, iyi ki de söylemişim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Bana destek verenleri kazandığım için de çok mutluyum. Artık tatil vakti.”

 

 

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#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir#Eşref Rüyası

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