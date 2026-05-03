Çağ açıp çağ kapattı... Fatih, vefatının 545'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 16:07

İstanbul'un fethiyle 'çağ açıp çağ kapatan' Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545'inci yılında kabri başında anıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildir aynı zamanda çağ açan çağ kapatan ve bununla birlikte yeni bir medeniyet tasavvuru başlatan, buna yol açan bir devlet adamıydı. Rabbim, onun bize bıraktığı bu miras üzerinde birlikte yaşamayı nasip etsin" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 545'inci yıl dönümünde Fatih Camii haziresinden bulunan kabri başında tören düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu katıldı. Törende, Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Yusuf Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

'FATİHİN MİRASINI BU ŞEHİRDE AYNI HASSASİYETLE DEVAM ETTİRİYORUZ'

Törenin ardından konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ölüm yıldönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildi. Aynı zamanda çağ açan çağ kapatan ve bununla birlikte de yeni bir medeniyet tasavvuru başlatan bir devlet adamıydı. Farklılıkları bir arada yaşatan ilme adalete önem veren ve bunları bize miras bırakan devlet adamıydı. Bizler de Fatihin mirasını bu şehirde aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim etsin. Onun bize bıraktığı miras üzerinde birlikte yaşamayı nasip etsin" dedi. 

