Çağ açan zaferin 573. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır

Konuşması sırasında İstanbulluların Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz." dedi.

İstanbul'un fethini sindiremeyenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her kim 'İstanbul'un statüsü değişin.' diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

"RABBİM BENİ SULTAN FATİH'İN YOLUNDAN AYIRMASIN"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Öncelikle her birinizin kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan bütün vatandaşlarımın gönül coğrafyasındaki her bir kardeşimin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın İslam Dünyası ve insanlık için mübarek olmasını niyaz ediyorum.

Bayram en çok da çocuklar için bayramdır. Türkiye'nin tüm çocuklarının dünyanın tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.

Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz günlerdir. Milletçe bu ruhu çok daha diri idrak ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor yetimin başını okşuyor ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz.

Bayramlar ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Dünyanın en ücra köşesine kadar milletimizin şefkat ve merhamet elini ulaştıran sivil kuruluşlara hassaten teşekkür ediyorum.

Şu anda Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Rabbim beni Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın.

"FETİH İSTANBUL'UN HAYAT BULMASIDIR"

Şuan da karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular bugün Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde İstanbul'un fethine katılan bu şehrin surlarında şehit olan gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum

Henüz 21 yaşında İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde Kemal-i Edeple yad ediyorum.

Fethin 573. yılı kutlu olsun mübarek olsun. Kardeşlerim sevgili gençler bu noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece büyük bir zafer, sadece çağ açıp kapayan bir olay değil dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.

İstanbul'un fethi can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir güven ortamının tesis edilmesidir. Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır.

Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa bu milletin gönlünde de fetih şuur özlemi hiçbir zaman eksik olmaz.

Biliyoruz ki bunu kabullenmeyenler var. İstanbul'un fethini sindiremeyen hazımlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içerde gerekse dışarda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz.

"RABBİM DAHA NİCE FETİHLERE BİZİ ERİŞTİRSİN"

Ne diyor onlar? Her kim "Zulüm 1453'te başladı." diyorsa maskesini indirin altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.

Her kim "İstanbul'un statüsü değişin." diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.

Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek "Göçebe barbarlar Anadolu'da medeniyeti tahrip etti." diyorsa pelerinini kaldırın göğsüne kazınmış Bizans dövmesi ile karşılaşırsınız.

Değerli kardeşlerim rabbim daha nice fetihlere bizi eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini dirliğini daim eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi bozamayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun var olun rabbim yar yardımcınız olsun.