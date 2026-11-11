×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga

Güncelleme Tarihi:

#Cafer Mahiroğlu#Halk TV#Soruşturma
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 07:00

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Mahiroğlu’nun ortağı ve yöneticisi olduğu tespit edilen Halk TV’nin de arasında olduğu şirketlere el koyularak TMSF kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı.

‘HALK TV KALKAN’ İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’na ait, paravan olarak 2021’de İzmir’de kurdurularak usulsüz ihale aldırıldığı iddia edilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının fonlandığı öne sürüldü. Gerçekleştirilen ödemelerin, ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı ileri sürdü. Halk TV’nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Halk TV’nin, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler alındığı öne sürüldü. Alınan ihale ve hak ediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında, ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

GÖZALTINA GÖZALTINA ALINANLAR

- Ramazan Tezcan (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)

- Filiz Bulut (Bustech İsimli şirkette Büro Memuru-İstanbul)

- İbrahim Seyfittinoğlu (Maker ve Zafer İnşaat’ın Ortağı-Ankara)

- Murat Topuz (BUSTECH isimli firmada Proje Yöneticisi-İzmir)

- Haluk Harun Tuzsuzoğlu (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı-İzmir)

- Mehmet Meral (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör-İzmir)

- İbrahim Tuncol (başka bir dosya kapsamında tutuklu / dosya kapsamında tutuklu bulunan Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının Elemanı)

- Emre Kaya (ESBAKIM isimli şirketin sahibi-Eskişehir) ise aranıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cafer Mahiroğlu#Halk TV#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!