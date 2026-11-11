Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Mahiroğlu’nun ortağı ve yöneticisi olduğu tespit edilen Halk TV’nin de arasında olduğu şirketlere el koyularak TMSF kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı.

‘HALK TV KALKAN’ İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’na ait, paravan olarak 2021’de İzmir’de kurdurularak usulsüz ihale aldırıldığı iddia edilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının fonlandığı öne sürüldü. Gerçekleştirilen ödemelerin, ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı ileri sürdü. Halk TV’nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı iddia edildi.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Halk TV’nin, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler alındığı öne sürüldü. Alınan ihale ve hak ediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında, ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

GÖZALTINA GÖZALTINA ALINANLAR

- Ramazan Tezcan (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)

- Filiz Bulut (Bustech İsimli şirkette Büro Memuru-İstanbul)

- İbrahim Seyfittinoğlu (Maker ve Zafer İnşaat’ın Ortağı-Ankara)

- Murat Topuz (BUSTECH isimli firmada Proje Yöneticisi-İzmir)

- Haluk Harun Tuzsuzoğlu (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı-İzmir)

- Mehmet Meral (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör-İzmir)

- İbrahim Tuncol (başka bir dosya kapsamında tutuklu / dosya kapsamında tutuklu bulunan Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının Elemanı)

- Emre Kaya (ESBAKIM isimli şirketin sahibi-Eskişehir) ise aranıyor.