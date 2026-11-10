Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

HALK TV KALKAN OLARAK KULLANILDI

Savcılık, Cafer Mahiroğlu’na ait paravan olarak 2021 yılında İzmir’de kurdurularak usülsüz ihale aldırılan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şierketleri ve şahsi hesaplarının fonlandığını ve gerçekleştirilen ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığını tespit etti. Halk Tv’nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı belirlendi.

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RÜŞVET İDDİASI

Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesinden ihaleler alındığı, alınan ihale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlulara elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLAR

-Ramazan Tezcan (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri-İstanbul)

-Filiz Bulut (Bustech İsimli şirkette Büro Memuru-İstanbul)

-İbrahim Seyfittinoğlu (Maker ve Zafer İnşaat’ın Ortağı-Ankara)

-Murat Topuz (BUSTECH isimli firmada Proje Yöneticisi-İzmir)

-Haluk Harun Tuzsuzoğlu (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı-İzmir)

-Mehmet Meral (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında Kontrolör-İzmir)

-İbrahim Tuncol (başka bir dosya kapsamında tutuklu / dosya kapsamında

tutuklu bulunan Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının Elemanı)

ARANAN

Emre Kaya (ESBAKIM isimli şirketin sahibi-Eskişehir)

İLK OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İlk operasyonda, Harika Akkaya, Murat Koçak, Süleyman Özen, Mehmet Necati Yağcı tutuklanmıştı. Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir, Ali Turan, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Halit Akın ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.