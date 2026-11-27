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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturmada; MASAK’tan temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler değerlendirildi. İncelemelerde, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ’nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamındaki işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı öğrenildi.

1 MİLYON 650 BİN LİRA GAYRİRESMİ ÖDEME İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar adlı yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı; gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları için fatura bedelinin yüzde 12-14’ü oranında komisyon karşılığında BUSTECH adına sahte faturalar düzenlendiği öne sürüldü. Bu faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çeklerin soruşturma sırasında Halk TV’nin kasasında ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan İzmir’den BUSTECH’e hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedelleri bankadan elden çekildi. Halk TV spikeri Özge Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmi ödeme yapıldığı ve bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yayımlatıldığı da öne sürüldü.

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9 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerin Halk TV spikeri Özge Ece Bayramoğlu, Halk TV spikeri Özgürdeniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticisi Haydar Rüzgar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, aynı daire başkanlığında görevli personel Aşkın Tahan, Korganlar isimli firma sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firma sahibi Hamza Okuyucu, Bustech firma yöneticisi Ahmet Keçiyokuşu ve Bustech satın alma müdürü Halit Akın olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtilmişti.

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Açıklamada, MASAK verileri ve diğer deliller doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve gelirlerin Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu, şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi ve 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı bulunduğu kaydedilen açıklamada, yurt dışı para transferleri ve mal varlığı edinimlerinin de incelemeye alındığı bildirilmişti.

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Gözden Kaçmasın Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2’nci dalga Haberi görüntüle

Açıklamada, şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı, Süleyman Özen ile Mehmet Necati Yağcı gözaltına alınmıştı.

Zanlılar Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında oldukları​​​​​​​ bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlenmişti.

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Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 4'ü hakkında ev hapsi şeklinde olmak üzere 8 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğince, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

Soruşturmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, tutuklananların sayısı 5 olmuştu. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.