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Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

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#Cafer Mahiroğlu#Halk Tv#Rüşvet
Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 07:00

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihale süreçlerine müdahale ettiği iddia edilen Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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CHP’li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş hakkında ‘suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, malvarlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, yurtdışına çıktığı tespit edilen Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mahiroğlu ise sosyal medyadan iftiraya uğradığını söyleyerek “35 yıldır yurtdışında yaşıyorum” dedi. 

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#Cafer Mahiroğlu#Halk Tv#Rüşvet

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