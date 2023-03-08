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Çadırdan askere

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#İsa Demirhan#Kader Demirhan#Kahramanmaraş
Çadırdan askere
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 07:00

Kader-İsa Demirhan çifti, 4 ay sonra doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmayı planlıyordu. Ancak depremin ardından kendilerini çadırda buldular. 5 aylık hamile Kader, eşini çadırdan ellerine yakılan kınayla vatani görevine uğurladı.

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Kahramanmaraşlı Kader ve İsa Demirhan, iki yıl önce okudukları lisede birbirlerine gönül verdi. Okul bittiğinde Kader 17, İsa ise 19 yaşındaydı. İki genç ailelerinin rızasıyla evlendi. Çift, 12 Şubat Mahallesi’nde İsa’nın ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. İsa bir lokantada garson olarak çalışıyordu. Beş ay önce bebek haberi tüm aileyi heyecanlandırdı. Kader ve İsa bebekleri dünyaya geldikten sonra kendi evlerine çıkmanın hayalini kurmaya başladı. Ancak 6 Şubat’taki büyük deprem, kentle birlikte onların hayallerini de yıktı.

Çadırdan askere

ERTELEMEK İSTEMEDİ

Depremde Kader’in annesi ve iki kız kardeşi enkaz altında kaldı. Demirhan Ailesi’nin evi ise ağır hasar aldı. Birkaç gün sonra Kader’in annesinden kötü haber geldi. İki kız kardeşi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Demirhan Ailesi, boş bir arsaya çadır kurdu.Aile büyükleri ve diğer akrabalar da çadıra geldi. Nüfusları yirmiye yaklaştı. Bu arada askerlik çağı gelen İsa, vatani görevini ertelemek istemedi. İsa, eşi Kader ve aile üyeleri tarafından, Türk bayraklarıyla askerliğini yapacağı Sivas’a uğurlandı. İsa, “Depremzedelerin 2 ay askerliği erteleme hakkı olsa da ailem bana iyi geleceğini düşünerek askere gitmemi istedi. Ben de bir an önce yeni bir hayat kurmak için çalışmaya başlamak istiyorum. Bebeğimin doğumunu göremeyeceğim. Ama en çok istediğim şey bebeğimin sağlıkla dünyaya gelmesi” dedi.

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Çadırdan askere

BEBEĞİNİ İZİNLİ GELİRSE GÖRECEK

- Eşini askere uğurlayan Kader, “En zor günlerde hep bir aradaydık. Bizi merak etmemesini söyledim. Onu çok özleyeceğim. Doğumda izne gelebilmesi için dua edeceğim” dedi. Kader bebeğine İsa’nın depremde ölen arkadaşı Ensar’ın ismini vereceklerini kaydetti.

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#İsa Demirhan#Kader Demirhan#Kahramanmaraş

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