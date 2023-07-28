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Çadırda Türkiye 18’incisi oldu... Tebrikler Yusuf

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#Yusuf Yıldız#Sabiha Yıldız#HATAY
Çadırda Türkiye 18’incisi oldu... Tebrikler Yusuf
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:00

Depremin vurduğu İskenderun’da ailesiyle birlikte sığındığı çadırda üniversite sınavına hazırlanan Yusuf Yıldız, Türkiye 18’incisi olmayı başardı. Yıldız’ın şimdiki hedefi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girip doktor olmak...

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 7 çocuklu Yıldız Ailesi, depremde evleri ağır hasar alınca önce çadırda ardından konteyner kentte yaşamaya başladı. Kamyon şoförü baba Mehmet ve ev kadını anne Sabiha Yıldız’ın Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi olan en küçük çocukları YusufYıldız ise, yüz yüze eğitimin aksaması nedeniyle okuluna gidemedi. Yusuf da üniversite sınavına evlerinden getirdiği kitaplarıyla çadırdahazırlandı. Yıldız, 17 Haziran'da girdiği TYT'de ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. AYT'de ise sayısalda 528 puan alan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı.

Çadırda Türkiye 18’incisi oldu... Tebrikler Yusuf

DOKTOR OLACAK

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- İlk tercihinin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olduğunu söyleyen Yusuf Yıldız, günde 6-7 saat ders çalışarak sınavlara hazırlandığını anlattı: "Tek bir çadırda 7 kardeş ve akrabalarla kaldık. Çocukluğumdan beri hayalim Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ydi. Bir hayalim vardı ve ona ulaşmak için önümde 6 ay vardı. Çalışmaktan başka bir şansımız yoktu. Bunun için derslerime odaklanarak çalışma çabası içine girdim. Depremzede olmayan rakiplerimize göre şansımız daha da azdı. Açıkçası az da olsa umudumu yitirmek üzereydim ama umutlar hiçbir zaman yitirilmemeliymiş."

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#Yusuf Yıldız#Sabiha Yıldız#HATAY

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