Çadırda Türkiye 18’incisi oldu... Tebrikler Yusuf

Haberin Devamı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 7 çocuklu Yıldız Ailesi, depremde evleri ağır hasar alınca önce çadırda ardından konteyner kentte yaşamaya başladı. Kamyon şoförü baba Mehmet ve ev kadını anne Sabiha Yıldız’ın Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi olan en küçük çocukları YusufYıldız ise, yüz yüze eğitimin aksaması nedeniyle okuluna gidemedi. Yusuf da üniversite sınavına evlerinden getirdiği kitaplarıyla çadırdahazırlandı. Yıldız, 17 Haziran'da girdiği TYT'de ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. AYT'de ise sayısalda 528 puan alan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı.

DOKTOR OLACAK

Haberin Devamı

- İlk tercihinin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olduğunu söyleyen Yusuf Yıldız, günde 6-7 saat ders çalışarak sınavlara hazırlandığını anlattı: "Tek bir çadırda 7 kardeş ve akrabalarla kaldık. Çocukluğumdan beri hayalim Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ydi. Bir hayalim vardı ve ona ulaşmak için önümde 6 ay vardı. Çalışmaktan başka bir şansımız yoktu. Bunun için derslerime odaklanarak çalışma çabası içine girdim. Depremzede olmayan rakiplerimize göre şansımız daha da azdı. Açıkçası az da olsa umudumu yitirmek üzereydim ama umutlar hiçbir zaman yitirilmemeliymiş."