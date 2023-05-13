Çadır satışı istifa getirdi! Kızılay Başkanı görevini bıraktı

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Dün olağanüstü toplanan Türk Kızılay Yönetim Kurulu’nda söz alan Genel Başkan Kerem Kınık, istifasını dile getirdi. Kınık’ın istifa talebi yönetim kurulu tarafından da kabul gördü. Kızılay Yönetim Kurulu ardından da olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. 2016 yılından itibaren genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan karar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul’a kadar tüzük gereği 1. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekalet edecektir” denildi.

7 YILDIR KIZILAY’IN BAŞINDAYDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Kızılay’ın Ahbab Derneği’ne çadır satmasıyla tepkilerin yöneldiği ve Türkiye’nin en çok konuştuğu isim olan Kerem Kınık, 7 yıldır Türk Kızılay’ın genel başkanlığını yapıyordu. Kınık’ın istifasının ardından sosyal medya hesabından “Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla, bana tarafından yardım edici bir güç ver” ayetini paylaşması dikkat çekti.

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‘KAOS OLUR’ DEMİŞTİ

Depremin ardından TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda geçen mart ayında bir sunum yapan Kınık, istifa edip etmeyeceğine yönelik kendisine sorulan soruya, “Kızılay başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay’ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” yanıtını vermişti.

ERDOĞAN ‘YANLIŞ’ DEMİŞTİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün gençlerle buluşma programında “Kızılay’ın çadır satması” ile ilgili gelen soruya, “Bu konu beni ciddi manada üzmüştür. Kızılay, çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay’ı çadır üretiminde sürekli aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir probleminin olmaması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.