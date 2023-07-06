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‘Çadır ring’de kick boks

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Kick Boks
‘Çadır ring’de kick boks
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremde binaların yıkıldığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadırda ring kurulup depremzede çocuklara muay thai ve kick boks eğitimi veriliyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki büyük depremler sonrasında çadır kentlerde yaşayan çocukların yaralarını sarmak için Raks Spor Kulübü tarafından İskenderun'da muay thai ve kick boks eğitimi başlatıldı.

‘Çadır ring’de kick boks

Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurulu çadır kent ve çevresinde bulunan tüm çocuklar, antrenör Serdar Keskin gözetiminde çalışmalar yaparak turnuvalara hazırlanıyor. Tüm yaş grubu kız-erkek sporcuları çalıştıran Keskin, çocukları kendi aralarında yapacakları turnuvaya hazırladıklarını belirterek, "Deprem hepimizi olumsuz etkiledi. Bu sporla çocukların rahatlamasını sağlıyoruz. Onlara iyi geldi. Bu ringde çok mutlular” dedi. Spor kulübü yöneticilerinden Hülya İlbeyi ise "Burada çocuklarımıza psikolojik olarak destek olabilmek adına muay thai ve kick boks sporunu yaptırıyoruz. Bir nebze de olsa onları mutlu edebiliyorsak biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

 

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kick Boks

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