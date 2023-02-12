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Çadır kentte yeni hayat

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Çadır Kent#AFAD
Çadır kentte yeni hayat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Depremin ardından bölgede kurulan çadır kentlere depremzedeler yavaş yavaş yerleşiyor. Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadır kente bir yandan depremzedeler yerleşirken bir yandan da gönüllüler yeni çadırlar kuruyor.

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Çadır kent etrafında sahra mutfakları, psikodestek alanları ve sosyal yaşam alanları da oluşturuluyor. Gelen ayni yardımlar aşama aşama dağıtılıyor. Çadır kent etrafında Kızılay ve AFAD’ın giyecek yardımları düzenli şekilde depremzedelere veriliyor ancak bireysel gönderilen giyecek yardımları yığınlar oluşturuyor. Depremzedeler bu yığınlar arasından ihtiyaçlarını bulmaya çabalıyor. Çadır kentin etrafını ise askerler koruyor.

Çadır kentte yeni hayat


NASIL ALIŞACAĞIZ BİLEMİYORUZ

Çadır kentlere yerleşen bir depremzede, “Bizim için yeni bir hayat başladı. Burada ne kadar kalacağız, nasıl alışacağız bilmiyoruz” dedi. Çocuklarının olanları daha kolay atlattığını, oyunlar oynadığını dile getiren bir diğer depremzede ise “Onlar için Çadır kent farklı bir oyun alanı, bizim içinse burası bir imtihan alanı. Bu çocukların okulu ne olacak? Nerede okuyacaklar?” diye soruyor. Çadır kente yeni gelen bir kadın “Başımızı sokacak bir çadır bulduk” derken endişeli: “Ama içine koyacak bir tek eşyamız yok, soba ve yakacak yok.”

Çadır kentte yeni hayat

Çadır kentte yeni hayat


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#DEPREM#Çadır Kent#AFAD

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