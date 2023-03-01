Çadır kentte umuda bakış

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da felaketin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sümerevler Atletizm Pisti’nde depremzedeler için hazırlanan çadır kente T3 Vakfı ve Teknofest ekibi, kurdukları teleskopla gökyüzünü küçük depremzedelerle birlikte gözlemliyor.

Gündüz saatlerinde güneşi, akşam saatlerinde ise gezegenleri, yıldızları ve gökyüzünü Teknofest ekibinin teleskobuyla izleyen çocuklar, zor geçen günlerin stresini göğe bakarak atlatmaya çalışıyor. Çocuklar, teleskopla gökyüzü gözleminin yanı sıra kurulan oyun ve etkinlik çadırında VR (artırılmış gerçeklik) gözlüklerini takarak simülasyonda vakit geçiriyor. Çadırın diğer bölümlerinde de Teknofest ekibi, boyama ve ahşap atölyelerinde çocuklarla etkinlikler düzenliyor.