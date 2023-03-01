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Çadır kentte umuda bakış

Güncelleme Tarihi:

#Teknofest#Adıyaman#Çadır
Çadır kentte umuda bakış
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Teknofest ekibi Adıyaman’daki çadır kentte düzenledikleri etkinliklerle depremzede çocuklara moral veriyor. Çocuklar bir yandan teleskopla gökyüzünü gözlemliyor bir yandan da VR gözlüklerle simülasyonda vakit geçiriyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da felaketin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sümerevler Atletizm Pisti’nde depremzedeler için hazırlanan çadır kente T3 Vakfı ve Teknofest ekibi, kurdukları teleskopla gökyüzünü küçük depremzedelerle birlikte gözlemliyor.

Çadır kentte umuda bakış

Gündüz saatlerinde güneşi, akşam saatlerinde ise gezegenleri, yıldızları ve gökyüzünü Teknofest ekibinin teleskobuyla izleyen çocuklar, zor geçen günlerin stresini göğe bakarak atlatmaya çalışıyor. Çocuklar, teleskopla gökyüzü gözleminin yanı sıra kurulan oyun ve etkinlik çadırında VR (artırılmış gerçeklik) gözlüklerini takarak simülasyonda vakit geçiriyor. Çadırın diğer bölümlerinde de Teknofest ekibi, boyama ve ahşap atölyelerinde çocuklarla etkinlikler düzenliyor.

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#Teknofest#Adıyaman#Çadır

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