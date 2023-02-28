Çadır kentin Şengül ablası işsiz kaldı

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Eski AK Parti milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın kurucusu olduğu Ankara’daki MİA Yaşam Merkezi’nde sağlıkçı olarak çalışan Bilen’e işten çıkarılacağı söylendi. Bilen, kendisinden çalışmalara katıldığına dair AFAD’dan resmi bir belge istendiğini öne sürdü.



GÖNÜLLÜLÜK BELGESİ İSTENDİ



Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çadır kentte geçirdiği bir hafta sonunda, Ankara’daki evine ihtarname geldiğini öğrenen Şengül Bilen, gönüllü yürüttüğü faaliyeti yarıda keserek evine dönmek zorunda kalmış. Bilen, “20 Şubat’ta işyerime gittim. Yerime başka bir personel alındığı, hakkımda tutanak tutulduğu söylendi. Benden deprem bölgesinde gönüllü çalıştığıma dair belge istiyorlar. Avukatıma sordum. ‘Orada çalıştığıma dair fotoğraf ve haberler olduğunu, bu sebeple başka kanıta gerek olmadığını’ söyledi. Şirketin avukatıyla ya da muhasebeyle de görüştürmediler beni” dedi.



VAKIF AÇIKLAMA YAPMADI



MİA Yaşam Merkezi’nde hasta ve yaşlı bakım teknisyeni olarak çalışan Bilen, deprem bölgesindeki çadır kentte yaşlılarla ilgilenmiş, başka illere sevk edilmek istemeyen yatalak hastalar için uygun yatak ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Bilen, Nurdağı’nda sağlık çadırının da sorumluluğunu üstlenmiş, gelen yardım malzemesinin koordinasyonuna katkı vermişti. Konuya dair açıklama için telefonla iletişim kurduğumuz MİA Yaşam Merkezi, açıklama yapmayacaklarını bildirdi.



