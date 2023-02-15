Çadır kentin fahri muhtarı

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Gaziantep’in 40 bin nüfuslu Nurdağı ilçesi, İslahiye’den sonra kentte istisnasız her binanın yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği ikinci yer. Enkaz kaldırma çalışmasının hummalı şekilde sürdüğü yerleşimde, çadır kentlerde geçici bir yaşam kurulmaya çalışılıyor. İlçe hastanesinin karşısına 200 çadır kurulmuş. Çadırlar arasında gezerken başta belediye yetkilisi olduğunu düşündüğümüz bir kadın dikkatimizi çekiyor. Sağlık görevlisi Şengün Bilen. Ankara’da bir çocuğu ve eşini bırakarak gönüllü gelmiş.

‘BEN DÖNÜNCE NE OLACAK’

Üç gündür burada olmasına rağmen muhtardan görevli komutana herkesi tanıyor, köylerin yeri ve ihtiyaçlarını biliyor. Çadır kentteki sağlık çadırının sorumluluğunu üstlenen 42 yaşındaki Bilen, bir derneğin personelince taşınan bebek bezi ve mamayı geri çeviriyor. “Gelin bakın, çadır dolu. Ama az ilerideki köylerde eksik var. Bunları oraya götürün lütfen” diye yönlendiriyor dernek ekibini. Yol tarifi için de Teğmen Süleyman Otay’a seslenerek detaylıca izah edilmesini sağlıyor. Sağlıkçı Bilen, acil olarak ped, bebek bezi ve mama ihtiyacı kalmadığını söylüyor, ancak ekliyor: “Uzun vadeli düşünmek lazım. Bundan sonra yardımlar kesilmemeli. Ben gönüllüyüm, 14 günün sonunda gideceğim. Benim de bir işim ve ailem var. Bu insanlar bir süre sonra kendi başlarına kalacak. Yardımlar asıl o zaman önemli.”

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‘KORONA SALGINI BAŞLADI’

Şu ana kadar yaklaşık 200 kişiyi muayene ettiklerini, çocuklarda korona salgını başladığını söyleyen Bilen, bazılarının civar hastanelere sevk edildiğini söyledi. İlçe hastanesi hasarlı durumda, kullanılamıyor. Bilen’e göre en büyük eksiklik, yatalak durumdaki hastalar için uygun yatak. Çadırda, yerde yatan bu hastalar yakınları enkaz altında olduğu için başka şehirlere gönderilmeyi kabul etmiyormuş.

YARDIMLAR YOL KENARINDA









Enkaz yığınları yüzünden navigasyona göre 6 dakikalık yürüme mesafesine 40 dakikada ulaşabildiğimiz Nurdağı’nda bu karmaşa yardım faaliyetlerine de yansıyor. Araç girebilen az sayıdaki yolun kenarına dökülen ve yardım için gönderilen kıyafetler, açık havada toz ve kire bulanmış durumda. Belediye işçileri kimsenin gelip almadığı kıyafetleri toplamaya başladı. “Çöpe atılmayacaklarını” söylediler ancak bu halde nasıl değerlendirilecekleri de belirsiz.

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KONTEYNER KENTTE BİR YIL GEÇER Mİ









Gaziantep’teki çadır kentlerde kalanların en az 1 yıl kalacakları konteyner kentlere sevki için çalışmalara başlandı. Muhtarlar ve asker, herkese “kira yardımı veya konteyner” arasında tercih yapabilecekleri formlar dağıtıp kararlarını not ediyor. Enkaz yığınları arasındaki çadır kentlerin 10 güne kalmadan tahliye edilmesi, depremzedelerin şehrin dışında anayol etrafına kurulan konteyner kentlere yerleştirilmesi hedefleniyor. Bu geçici barınma merkezlerinde altyapı, burada yaşamın en az 1 yıl süreceği hesabıyla hazırlanıyor.