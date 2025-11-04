Cadılar Bayramı’nda silahlı kavga

Haberin Devamı

İlerleyen saatlerde partiden çıkarak araçlarına binen 3 arkadaş, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Trafikte ilerleyen Ataman, bir araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, 5 dakika sonra olay yerine geri gelen Ataman, esnaf oldukları öğrenilen 3 kişinin önünü kesti. Ataman ve kız arkadaşları, araçtan indirmeye çalıştıkları gruba saldırınca aralarında kavga çıktı. Ataman ve kız arkadaşları, araçtakilere yumruk ve tekmeler savururken, araçtan inen 1 kişi, tabanca çekerek Ataman’a ateş açtı. Vurulan Ataman kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ataman, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ataman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. (18) olduğu tespit edildi. Polisler, bir sokakta olduklarını tespit ettiği şüphelileri yakaladı. Ateş açanın kendisi olduğunu itiraf eden Muhammet K. ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahı mezarlığa attığını söylemesi üzerine polis mezarlıkta arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramalarda silah bulunamadı. Emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin poliste suç kayıtlarının olmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Recep Burhan Ataman’ın ise ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye atma’, ‘Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet’ suçlarından poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı.