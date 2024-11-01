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Bu nasıl bir eğlence! Cadılar bayramı için yaptıkları 'çizgiyi' aştı: Gözaltına alındılar

Güncelleme Tarihi:

#Cadılar Bayramı#Edirne#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 15:46

İstanbul'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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Edirne'de polis ekipleri, önceki gece kentte seyir halindeki 39 NZ 749 plakalı otomobildeki kişilerin sokaktaki vatandaşlara silah göstererek korkuttuğu ihbarını aldı. Mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu belirledi.

Bu nasıl bir eğlence Cadılar bayramı için yaptıkları çizgiyi aştı: Gözaltına alındılar

K.A. ve A.Ş.'nin burada yapılan kontrollerinde, üzerlerinde çelik yelek ile otomobilde 2 oyuncak tabanca olduğu tespit edildi.

Bu nasıl bir eğlence Cadılar bayramı için yaptıkları çizgiyi aştı: Gözaltına alındılar

'Cadılar bayramı' konseptiyle yapılan parti için İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'ye geldiklerini belirten 2 kişi, bu sırada eğlence amaçlı vatandaşları korkuttuklarını söyledi. K.A. ile A.Ş., 'Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alındı.

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Bu nasıl bir eğlence Cadılar bayramı için yaptıkları çizgiyi aştı: Gözaltına alındılar

İşlemleri sonrası 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Bu nasıl bir eğlence Cadılar bayramı için yaptıkları çizgiyi aştı: Gözaltına alındılar

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#Cadılar Bayramı#Edirne#İstanbul

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