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DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Caddenin ortasında korkutan obruk!

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Caddenin ortasında korkutan obruk!
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Batman kent merkezi Ömer Hayyam Caddesi'nde oluşan 6 metre derinliğindeki obruk, çevredekileri korkuttu.

Gültepe Mahallesi'nde Ömer Hayyam Caddesi'nin orta bölgesinde 6 metre derinliğinde oluşan obruk çevre sakinlerini korkuttu. Obruğun oluştuğu sırada caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, obruğun oluştuğu alanda güvenlik kordonu oluşturdu.

Caddenin ortasında korkutan obruk


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