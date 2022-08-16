Caddeler göle döndü, evleri su bastı! Marmara’yı yaz yağmuru vurdu

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Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, Marmara’da hayatı felç etti. Yağmur İstanbul’un özellikle Anadolu Yakası’nda etkisini gösterdi.

* BEYKOZ’DA DUVAR ÇÖKTÜ: Beykoz’da bir binanın istinat duvarı çöktü. Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi.

* ARAÇLAR MAHSUR KALDI: Maltepe’de ise yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı. Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak’ta otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Belediyeye ekiplerinin çalışmasıyla trafik açıldı.

* SON ANDA KURTULDULAR: Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, “Bir anda fark edemedim. Göl gibiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer” dedi.

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* OTOBÜSE SU DOLDU: Üsküdar’da da yollar göle döndü. Yoldaki su birikintisinde ilerleyen İETT otobüslerinin içi su doldu. Otobüslerdeki yolcular zor anlar yaşadı.

* MUDANYA’DA DERE TAŞTI: Sağanak Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi’ni taşırdı. Çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı. Selde sürüklenen çok sayıda kaya parçası yolları kapattı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ekipleri yağmurla mücadele ederken AKOM’daydı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İmamoğlu, “5 bin 890 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesi ile sahadayız. Bu kadar yoğun yağışa rağmen, gerçekten çok az sorunla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade edebilirim. İstanbul mevsim normallerinin 4 katı üzerinde yağış aldı. 3-4 gün gün sonra da Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız. İklim değişikliğiyle mücadelede elbirliğiyle hareket etmemiz şart.”

KAPALIÇARŞI SULAR ALTINDA

Yağmur Avrupa Yakası’nda özellikle Tarihi Yarımada’da etkisini gösterdi. Eminönü Meydanı’ndaki dükkânları su bastı. Tarihi Mısır Çarşısı’nın içinde de su birikintileri oluştu. İstanbul’un en önemli turistik merkezlerinden Kapalıçarşı’da da yağmur suları adeta dere gibi aktı. Birçok dükkânı su bastı.





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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Temmuz 2022 günü Kapalıçarşı’yı ziyaret etmiş ve “Kapalıçarşı İstanbul’un kıymetli, tarihi ticaret alanlarından biri. Çarşının restorasyon süreci devam ederken İBB olarak ciddi bir altyapı çalışması yaptık, kronik sorunları çözdük” açıklamasında bulunmuştu. Anıtlar Kurulu’nun onayıyla 70 milyon lira bütçe ayrılarak tadilata alınan, çatısı tamamen onarılan, atık ve temiz su kanalları değişen Kapalıçarşı’yı neden su bastı?

‘ÇATI DEĞİL RÖGAR’

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, su baskınından rögar sistemini sorumlu tuttu: “Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa, Mısır Çarşısı rögar hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışıyor. Aşağıda kalan bu hatlarda suyun gitmemesi sonucunda biriken su, Kapalıçarşı’nın rögarlarına yaptığı baskı ile taşmalara neden oldu. Çatı restorasyonu tamamlandı, yağmur suları yağmur suyu inişleri ile mevcut altyapı sistemine bağlandı. Mahmutpaşa’nın kanalizasyon sistemi yetersizliğinden gidecek yer bulamayan su birikmeye sebep oldu ve inişlerden taşma yaptı. Konunun çatı değil altyapıyla ilgili olduğu bilinmeli.”

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ANKARA’DA 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Ankara'da da etkili olan fırtına ve sağanakta Çankaya ilçesi başta olmak üzere birçok yerde su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Altındağ’da ise Ulu Cami’nin minaresi fırtınada yıkıldı. Yenimahalle ilçesinde de site inşaatında görevli stajyer inşaat mühendisleri Taha Öztürk (21), Emre Çetin (22) ile stajyer mimar Ege Kıratlı (21) devrilen beton kalıpların altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Taha Öztürk hayatını kaybetti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) fırtınada başkanlık binasının kaplamaları söküldü. Çankaya’da da camları kırılan lisede yaralanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.