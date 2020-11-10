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Gündem
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:52 | Son Güncelleme:

Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza

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Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza
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KARABÜK’te, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sigara içilmesinin yasaklandığı Kemal Güneş Caddesi'nde karara uymayan kişiye para cezası uygulandı.

Karabük Valiliği, geçen günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Alınan kararın ardından denetime çıkan polisler, maske kuralı ve sigara yasağına halkın çoğunun uyduğunu belirledi. Karara uymayan 1 kişiye ise 'sigara yasağına uymamak'tan 300 TL, 'maske kuralına uymamak'tan da 900 TL idari para cezası kesildi.

Caddede sigara yasağına uymayan kişiye ceza

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