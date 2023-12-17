Caddebostan'da cinayet gibi kazada aileden yardım çağrısı

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Kadıköy Caddebostan'da 10 Aralık Pazar günü meydana gelen kazada motosikletin çarpması sonucu Nazan Burcu Soyyer (38) hayatını kaybetti. Kazada biri ağır ikisi hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü serbest bırakılırken, otomobilin sürücüsü ise tutuklandı. Olayı gören güvenlik kamerası olmadığı için Nazan Burcu Soyyer'in ailesi görgü tanığı arıyor. Ağabey Kadir Koray Soyyer, "Bizim isteğimiz buradaki görgü tanıklarından, ben ilk geldiğimde bana söyleyen, telefon açan o arkadaşların çıkıp lafta kalmayarak sözlü olarak da mahkemede şahitlik etmesini, motor sürücüsünün de araç sürücüsünün de en ağır cezayı almasını istiyoruz’’ dedi. Pelin Torman Soyyer ise, ‘’Görgü tanıkları, lütfen orada olan herkes bize yardımcı olsun" şeklinde konuştu.

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DÖRT CANIMIZDAN BİRİNİ ALDI BİZİM

Kadir Koray Soyyer, "Saat tam dört buçukta telefonuma bir uyarı geldi. 'Nazan Burcu Soyyer ani bir düşüş yaşadı, 112’ye haber verildi, konuma gönderildi. Siz de tanımlı olduğunuz için size de bilgi geldi' diye. Hemen telefonunu aradım Nazan’ın, hani şaka mı yapıyorsun ne bu demek için. Yabancı biri açtı, kardeşimin kaza yaptığını söyledi. Durumu nasıl dedim. Durumunun ağır olduğunu, başında yine yürüyüşe çıkan doktorlar olduğunu, doktorların beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söylediler. Hemen çıktım geldim, yaklaşık bir altı dakika sonra buradaydım. Kardeşim yerde kanlar içinde yatıyordu. Yine yaklaşık bir on metre kadar ilerisinde diğer üç arkadaşımız yatıyordu. Bağırdım; 'Nazan uyan, bak' ama hiçbir tepki yoktu. Buraya geldiğimde ne oldu, kaza nasıl oldu diye sorduğumda; buradaki görgü tanıklarından biri, motor ve arabanın yarış yaptığını, aracın motoru sıkıştırdığını, motorcunun da kendini bilerek kasıtlı bir şekilde kaldırıma attığını söyledi. Daha sonrasında da dört canımızdan birini aldı bizim’’ dedi.

BİZİM CANIMIZ GİTTİ KİMSENİN CANI GİTMESİN

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Soyyer, "Burada araç sürücüsünün cezaevinde olduğunu biliyoruz. Fakat motor sürücüsünün serbest bırakıldığını, şu anda elini kolunu sallayarak dolaştığını biliyoruz. Bizim isteğimiz buradaki görgü tanıklarından, ben ilk geldiğimde bana söyleyen, telefon açan o arkadaşların çıkıp lafta kalmayarak sözlü olarak da mahkemede şahitlik etmesini; motor sürücüsünün de araç sürücüsünün de en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz. Kaza köşede gerçekleşiyor. Büyük direğin hemen önünde üç kişi yatıyordu. Motor sürücüsünü direğe yaslanarak oturduğunu gördüm. Nazan tam şuradaydı. Motor da şuradaydı. Uzun mesafe var yani arada. Yani yardımcı olsunlar bize. Bulalım başka canlar da yanmasın. Hep televizyondan izliyorduk ama ateş düştüğü yeri yakıyormuş, o yüzden yardımcı olsunlar. Başka kimse yaşamasın bunu. Bizim canımız gitti, kimsenin canı gitmesin’’ ifadelerini kullandı.

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GÖRGÜ TANIKLARI LÜTFEN BİZE YARDIMCI OLSUN

Kazada yaralananlardan biri olan Nazan Burcu Soyyer'in kuzeni Pelin Torman Soyyer ise, "Sahile iniyorduk, yürüyorduk. O sırada arabanın motora çarpma anını gördükten sonra üstümüze doğru geldi. Sonra hepimiz birden neye uğradığımızı şaşırdık, yani hepimiz yerdeydik. Yere düştüğümüzde Nazan’ı hiç göremedim. Yani yanımda İpek arkadaşım vardı. Diğer tarafta diğer kuzenim. Köpeğim diğer taraftaydı. Yani ben ilk başta motorcunun hatalı olduğunu görmüştüm ama bence her ikisi de hatalı. Çünkü görüntüleri izlemiştim. Görgü tanıkları, lütfen orada olan herkes bize yardımcı olsun. Çünkü kameralar çok fazla orada görüntü yok, hiçbir şey yok. Onların yardımcı olmaları gerekiyor. Lütfen onlar yardım etsin’’ diye konuştu.

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