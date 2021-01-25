MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCaddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
GeriGündem Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Caddebostan Sahili'ni kırmızı yosunlar sardı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos, her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni yine kırmızıya bürüdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış etkili oldu. Caddebostan Sahili lodos nedeniyle kırmızı yosunlarla kaplandı. Her yıl olduğu gibi yelken kulübü de kırmızı yosunlardan etkilendi. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine de ulaştı. Kimi vatandaşlar ise yağışlı havaya rağmen sahilde koşu yaptı.

Caddebostan Sahilini kırmızı yosunlar sardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle