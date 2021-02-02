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AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Caddebostan Sahili'nde şaşırtan görüntü

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Caddebostan Sahili'nde şaşırtan görüntü
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos nedeniyle kızıl yosunların vurduğu Caddebostan Sahili kırmızıya büründü. İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü.

Dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı yosunlar, sahilde renkli bir görüntü oluşturdu. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurularak götürüldü.

Caddebostan Sahilinde şaşırtan görüntü

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